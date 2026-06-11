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Специальный показ. Было не было

Центр «Зотов»
Ходынская улица, 2 стр. 1

Начало:

Завершение:

750₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Кира сбегает на север в поисках отца. Ей известны только имя и фамилия. Петя местный, но тоже сбежал — от самого себя. Он убеждает Киру, что знает, где её отец. У каждого из них свои вопросы к прошлому, и только один человек может дать ответы. Им придётся пересечь Кольский полуостров, чтобы найти его.

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