Кира сбегает на север в поисках отца. Ей известны только имя и фамилия. Петя местный, но тоже сбежал — от самого себя. Он убеждает Киру, что знает, где её отец. У каждого из них свои вопросы к прошлому, и только один человек может дать ответы. Им придётся пересечь Кольский полуостров, чтобы найти его.