Специальный показ. Было не было
Ходынская улица, 2 стр. 1
Начало:
Завершение:
750₽
Возраст 18+
Кино
Про событие
Кира сбегает на север в поисках отца. Ей известны только имя и фамилия. Петя местный, но тоже сбежал — от самого себя. Он убеждает Киру, что знает, где её отец. У каждого из них свои вопросы к прошлому, и только один человек может дать ответы. Им придётся пересечь Кольский полуостров, чтобы найти его.
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