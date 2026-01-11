Фестиваль, где встречаются вкус, искусство, музыка и исследования. Ты узнаешь, какой путь проходит какао-боб, прежде чем превратиться в шоколадную плитку, и как менялся шоколад — от старинных рецептов до экспериментов современных шоколатье. Попробуешь необычный шоколад, крафтовые десерты, сыры и другие ремесленные продукты и напитки. В программе — кулинарные открытия, выставки, музыка и много шоколада. Полную программу можно посмотреть на сайте — нажми кнопку «купить билет». Будешь исследовать историю десертов, разбираться в трендах и заглядывать в будущее.