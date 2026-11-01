Есть место, где не нужно быть сильной, удобной, успешной, правильной. Где можно снять все роли и маски, выдохнуть и просто быть собой. Тебя приглашают в круг историй и песен «Возвращаюсь домой» (в традиции Красного шатра). Ведущая — Ольга Крылова Практикующий психолог, телесно-голосовой терапевт, автор-исполнительница #песни_светлячки, Хранительница традиций Красного шатра, мама двоих детей и просто женщина. Дом — это не всегда стены и крыша. Это ощущение внутри: я у себя есть. Я могу опереться на себя. Мне тепло. Я на своём месте. Я не одна. С другими участницами будешь вспоминать и исследовать, что для каждой значит чувствовать себя дома. Что тебя питает, согревает, возвращает к себе настоящей? Где ты находишь опору, когда за окном темнеет, а впереди холодное время года? Будешь делиться историями, звучать, петь, двигаться, слушать друг друга и собирать свои дары на тёмное время года — то, что поможет сохранить внутри ощущение: «Я у себя есть. Я дома». Что тебя ждёт: — Приветствие и настройка Мягко войдёшь в пространство круга, познакомишься с другими участницами и настроишься на встречу. За чашкой чая с угощениями вы создадите общее поле тепла и доверия. — Снимешь маски и роли Через небольшой звучащий ритуал будешь возвращать себе право быть просто женщиной. Без бесконечных «должна», «успевать», «соответствовать». — Круг историй Время для того, что сейчас на сердце. Можно поделиться своей историей, воспоминанием, переживанием или просто побыть рядом и послушать других. Без советов, оценок и попыток исправить. С вниманием и принятием. — Звучание состояния Будешь исследовать свой голос, давать звучание тому, что живёт внутри, и слушать, как звучит свой дом. Здесь не нужны музыкальные способности, поставленный голос или знание нот. Можно звучать по-разному, можно пробовать, узнавая новые грани себя. — Песни-светлячки Споёшь авторские песни Ольги — песни, которые разворачивают к себе, согревают и могут стать маленькими помощниками на жизненном пути. — Телесная забота Будешь давать и принимать заботу в бережном, безопасном контакте. — Соберёшь дары Подведёшь итоги и заберёшь ощущение дома с собой в жизнь. Приходи, если: — устала от бесконечных ролей и требований к себе; — хочется хотя бы на несколько часов перестать что-то делать и просто побыть; — хочется услышать собственный голос и почувствовать в нём опору; — ищешь тепло, близость и живой человеческий контакт; — хочешь вспомнить, что тебя питает, согревает и помогает возвращаться к себе. Пусть этот вечер станет маленьким шагом. К себе. К своему голосу. К ощущению, что ты есть у себя.