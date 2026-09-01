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Керамания

Винзавод
4-й Сыромятнический пер., 1/8 к.6, Зелёный Ангар

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Крупнейший в России фестиваль керамики ручной работы. Каждая Керамания строится вокруг определенной концепции, в этот раз готовится «Спортивная». В этот раз тема — Чёрно-белое. Чёрно-белая палитра помогает переосмыслить интерьер, увидеть, чего не хватает, где слишком много шума, где нужна пауза. Что тебя ждёт: 130+ мастеров с керамикой, стеклом, деревом, металлом Мастер-классы Фудкорт с сырами, сладостями и напитками Атмосфера стадиона: активности, игры, розыгрыши и спортивный азарт (без травм, только удовольствие) 19-20 сентября с 12:00 до 20:00

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