Крупнейший в России фестиваль керамики ручной работы. Каждая Керамания строится вокруг определенной концепции, в этот раз готовится «Спортивная». В этот раз тема — Чёрно-белое. Чёрно-белая палитра помогает переосмыслить интерьер, увидеть, чего не хватает, где слишком много шума, где нужна пауза. Что тебя ждёт: 130+ мастеров с керамикой, стеклом, деревом, металлом Мастер-классы Фудкорт с сырами, сладостями и напитками Атмосфера стадиона: активности, игры, розыгрыши и спортивный азарт (без травм, только удовольствие) 19-20 сентября с 12:00 до 20:00