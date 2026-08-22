Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда
Про событие
Под открытым небом фестиваль локальных брендов, летние коллекции мастеров, диджейские сеты, мастер-классы и творческие воркшопы. В качестве генерального партнера традиционно будет бренд йогуртов Epica. Он вновь украсит площадку стильным корнером с йогуртами и творожными десертами, подготовит бонусы и развлечения для гостей и участников МуМ. 22-23 августа c 12:00-21:00
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи