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Маркет у Моря

Даниловский рынок Open Air, Мытная улица, 74

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Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Под открытым небом фестиваль локальных брендов, летние коллекции мастеров, диджейские сеты, мастер-классы и творческие воркшопы. В качестве генерального партнера традиционно будет бренд йогуртов Epica. Он вновь украсит площадку стильным корнером с йогуртами и творожными десертами, подготовит бонусы и развлечения для гостей и участников МуМ. 22-23 августа c 12:00-21:00

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