Под открытым небом фестиваль локальных брендов, летние коллекции мастеров, диджейские сеты, мастер-классы и творческие воркшопы. В качестве генерального партнера традиционно будет бренд йогуртов Epica. Он вновь украсит площадку стильным корнером с йогуртами и творожными десертами, подготовит бонусы и развлечения для гостей и участников МуМ. 22-23 августа c 12:00-21:00