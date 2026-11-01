Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. Трудоголик Нельсон не видит ничего, кроме работы, пока не встречает эксцентричную Сару. Она предлагает странную сделку: провести вместе один месяц — и ни днём больше. Киану Ривз и Шарлиз Терон в истории о том, как за тридцать дней научиться жить. Лучший фильм для ноябрьского вечера, платочки не забудь. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent