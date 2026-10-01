Осень 1999-го, свадьба. Ты приходишь на неё не гостем со стороны, а человеком с именем, биографией и своим интересом в этот вечер: с кем-то за столом ты в ссоре, с кем-то в доле, а с кем-то тебе нужно успеть поговорить. Дальше будет так. Организаторы дописывают сюжет и роли, потом рассылают их всем, кто есть в предзаписи. Ты смотришь список и выбираешь, кем хочешь быть — в этот момент свободно всё. Через несколько дней после этого выходит общий анонс с местом, ценой и оставшимися ролями. Предзапись — это бесплатно и ни к чему не обязывает. Просто список тех, кому напишут раньше остальных. Получи роль, передумаешь — откажешься, никаких вопросов. В программе: — свадебное застолье; — ведущая и конкурсы; — торт; — фотограф; — музыка, танцы и атмосфера свадьбы конца 90-х; — тосты, «Горько!» и всё, за что так любят такие свадьбы. Бронирование места и роли подтверждается по 100% предоплате. Все актуальные свободные роли — в боте в тг, запись там же. Роли разбираются по принципу «кто первый — тот и занял», поэтому если хочешь попасть на конкретную свадьбу и выбрать подходящую роль — лучше не откладывать.