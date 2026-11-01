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Больше чем писк: мифы и факты о жизни комаров

Библиотека «Екатерингофская», улица Циолковского, 7

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Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

На сцене — сразу два кандидата биологических наук. Они разберут мифы, заблуждения, устойчивые убеждения и популярные мнения — и расскажут, что о комарах известно науке. Специально к лекции собрали самые устойчивые бытовые представления об этих насекомых. Собственно, всё, что ты хотел знать о комарах, но не знал, у кого спросить: – Правда ли, что комары не могут летать в дождь и ветер, кусают только чужаков, летят на свет, страдают от нервных расстройств, боятся ультразвука и рассады томатов? – Кто эти героические люди, которые изучают зудящих насекомых и знают о них всё? – Как далеко могут залетать комары, переносят ли они гепатит и мутируют ли? Есть ли среди вездесущих кровососов вегетарианцы? – Можно ли создать стерильных комаров и избавиться от них навсегда? От чего на самом деле умирают комары? Есть ли у них инфракрасное зрение? – Влияет ли на них глобальное потепление? И многое другое. Лекторы: Николай Парамонов, к. б. н., ИИЕТ РАН (Москва) Сергей Айбулатов, к. б. н., Зоологический институт РАН (Санкт-Петербург). Вход свободный, но необходимо заранее зарегистрироваться.

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