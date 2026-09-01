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Гроубокс маркет

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б, Вольт

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы

Про событие

Фестиваль для всех, кто влюблён в комнатные растения и ручную работу. Маркет растений и локальных брендов. Более 70 продавцов. Тебя ждут: выбор растений от распространенных до коллекционных редкостей, изделия ручной работы на цветочную тематику и не только, зелёный своп (обмен растениями), творческие мастер-классы, вкусный фермерский фудкорт. Вход бесплатный, требуется регистрация. Участие в свопе платное (200-300р.): https://spb.qtickets.events/254488-zelenyy-svop-obmen-rasteniyami-na-grouboks-market-kopiya Сб 12:00 — 20:00 Вс 12:00 — 19:00

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