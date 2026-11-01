Хэллоуин прошёл, но возвращаться к нормальной жизни категорически не хочется. Поэтому сезон тёмной романтики продлевается — и тебя зовут на рейв по мотивам «Сумерек», вечеринку, после которой даже Вольтури захотят остаться на афтерпати. Вспоминая времена, когда главным жизненным выбором была команда Эдварда или команда Джейкоба, Paramore играли на репите, а любовь измерялась количеством драматичных взглядов под дождём. Белла, конечно, снова влипнет в неприятности, но на этот раз хотя бы под хороший бит. На одну ночь клуб «Смена» превратится в Форкс: мрачные декорации, дым, мощные сеты с культовыми саундтреками и атмосфера, в которой хочется либо влюбиться в вампира, либо срочно вызвать экзорциста. В программе: — кроваво-красные коктейли; — треки, от которых даже Эдвард перестанет стоять неподвижно; — конкурс костюмов: вампиры, оборотни и все, кто до сих пор не определился с личной жизнью. Доставай клыки, надевай самое чёрное и не забудь блёстки: если уж быть вампиром, то хотя бы красивым. Вход: 23:00 — 00:40 — вход бесплатный по регистрации (если регистрация закрылась, то по билетам); 00:30 — 05:00 — вход по билетам. Билет на входе: 1 500 ₽.