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Девчачий стендап

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Лучшие девушки российского стендапа поднимут абсолютно разные темы и твоё настроение :) Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъёмки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.

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