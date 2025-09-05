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Pro Stand-up. Опытный концерт

Popravka
Лиговский пр. 50, корп.4

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Проверочный концерт настоящих монстров юмора. У тебя будет уникальная возможность услышать новые разрывные шутки еще до выхода их в эфир на телек и Ютуб. Несколько фактов о выступающих комиках: 1. Они точно опытные, смешные, а некоторые еще и роскошные. 2. Они прошли серьезный кастинг, а некоторые даже 10 000 шагов. 3. Они — личное местоимение третьего лица множественного числа. Во время концерта ты точно скажешь о ком-то из них: теперь это мой любимый комик. А после концерта поймешь, что теперь любишь их всех. Возможно, после такого количества смеха некоторым потребуется пересадка щёк. Заранее закажите что-нибудь в баре, это расслабит мышцы лица и сделает их мягкими и эластичными.

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