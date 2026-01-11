ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Картина из смолы с бутылкой

My Hygge Place
Английский проспект, д. 24

Начало:

Завершение:

3800₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На мастер-классе ты погрузишься в завораживающий мир эпоксидной смолы и стекла и создашь уникальную работу, которая навсегда сохранит частичку твоего праздника — тёплого вечера с друзьями, романтической даты или памятного события. Что будешь делать: — Эстетично выложишь осколки своей любимой бутылки. Приноси её с собой — пусть она заиграет по-новому! Если у тебя нет подходящей бутылки, организаторы предложат свою на выбор. — Дополнишь композицию декором: ракушками, жемчугом, мерцающей поталью, нежными сухоцветами или натуральными камнями. — Выберешь сюжет, который откликается именно тебе: космическая глубина, морская стихия, игристые брызги шампанского или лаконичный фактурный минимализм. Результат — авторская картина ручной работы, которая будет радовать глаз и согревать душу долгие годы. Это не просто декор, а застывшая история в смоле. Продолжительность — 2 часа. Все материалы предоставляются.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Киноглина
Киноглина
до

3800₽

По дворам и парадным Владимирской
По дворам и парадным Владимирской
до

1100₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи