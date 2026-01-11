На мастер-классе ты погрузишься в завораживающий мир эпоксидной смолы и стекла и создашь уникальную работу, которая навсегда сохранит частичку твоего праздника — тёплого вечера с друзьями, романтической даты или памятного события. Что будешь делать: — Эстетично выложишь осколки своей любимой бутылки. Приноси её с собой — пусть она заиграет по-новому! Если у тебя нет подходящей бутылки, организаторы предложат свою на выбор. — Дополнишь композицию декором: ракушками, жемчугом, мерцающей поталью, нежными сухоцветами или натуральными камнями. — Выберешь сюжет, который откликается именно тебе: космическая глубина, морская стихия, игристые брызги шампанского или лаконичный фактурный минимализм. Результат — авторская картина ручной работы, которая будет радовать глаз и согревать душу долгие годы. Это не просто декор, а застывшая история в смоле. Продолжительность — 2 часа. Все материалы предоставляются.