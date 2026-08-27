КвАРТал. Вечный маркет
Кожевенная линия, 40Б
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Фестивали
Про событие
Площадка, где объединили мастеров разных творческих направлений со всей России, желающих реализовать свой творческий потенциал. Это вечный маркет с еженедельной сменой участников, в прекрасном месте Севкабель Порт рядом с Финским заливом. Что здесь можно найти? Локальные hand made бренды и работы деятелей искусства различных категорий: одежды, аксессуаров, украшений, изделий из керамики, натуральной косметики, игрушек и многого другого. Каждый день с 11:00 до 22:00
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