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КвАРТал. Вечный маркет

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Бесплатно
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Фестивали

Про событие

Площадка, где объединили мастеров разных творческих направлений со всей России, желающих реализовать свой творческий потенциал. Это вечный маркет с еженедельной сменой участников, в прекрасном месте Севкабель Порт рядом с Финским заливом. Что здесь можно найти? Локальные hand made бренды и работы деятелей искусства различных категорий: одежды, аксессуаров, украшений, изделий из керамики, натуральной косметики, игрушек и многого другого. Каждый день с 11:00 до 22:00

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