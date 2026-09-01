Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Ты сможешь освоить петельную технику вышивки с использованием специальной ковровой иглы и оформить её в новогоднее панно-подставку или ёлочную игрушку. Можно выбрать один из эскизов из коллекции, а если у тебя есть собственная идея, пришли свой эскиз организатору не позднее чем за 48 часов до начала занятия для согласования.
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