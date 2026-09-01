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Мастер-класс по ковровой вышивке

Сошью, Краснобогатырская улица, 90с22

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Ты сможешь освоить петельную технику вышивки с использованием специальной ковровой иглы и оформить её в новогоднее панно-подставку или ёлочную игрушку. Можно выбрать один из эскизов из коллекции, а если у тебя есть собственная идея, пришли свой эскиз организатору не позднее чем за 48 часов до начала занятия для согласования.

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