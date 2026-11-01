Возраст 12+
Мастер-классы
Про событие
Рыцари, грифоны и готические орнаменты — перенеси эстетику Средневековья на обычную посуду. Вдохновись эстетикой, узорами и персонажами, подумай, с кем из них хотел бы поработать, или изобрети своих. Ты сможешь выбрать кружку или тарелку и расписать их подглазурными красками. В процессе поболтаешь и посмеёшься!
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