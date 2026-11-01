Что, если Пётр I не построил, а откопал город? Кто на самом деле оставил следы в его архитектуре: атланты, инопланетяне или забытые цивилизации? На лекции общества пьяных искусствоведов ты узнаешь, как каменные стражи Петербурга иногда оживают, куда исчезают тени на его улицах по ночам и почему некоторые здания смотрят на прохожих пустыми глазницами окон. Лектор: Александр Дединкин