Неправдивая история Петербурга
улица Марата, 50
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Еда
Про событие
Что, если Пётр I не построил, а откопал город? Кто на самом деле оставил следы в его архитектуре: атланты, инопланетяне или забытые цивилизации? На лекции общества пьяных искусствоведов ты узнаешь, как каменные стражи Петербурга иногда оживают, куда исчезают тени на его улицах по ночам и почему некоторые здания смотрят на прохожих пустыми глазницами окон. Лектор: Александр Дединкин
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