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Лекция-коктейль myseasons x богема: «Кутить по-французски: нескромная жизнь петербургской богемы»

Chez Serge, улица Восстания, 19

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Обнажённая «Венера» на блюде, нагие жрицы в «Аполлоновой колеснице», французские шансонетки и дома терпимости — как Петербург дошёл до такой красивой жизни и при чём здесь Франция? На рубеже XIX–XX веков вечер в столице мог начаться с великосветского ужина, продолжиться в кабаре, а закончиться уже в борделе. В ресторанах публике показывали чувственные «живые картины», обнажённую «Венеру» выносили среди цветов и фруктов, а зрители восторженно осыпали диву деньгами. На лекции поговорят о самой нескромной стороне старого Петербурга: ресторанах и кабаках, кабаре и кафешантанах, домах терпимости и ночных похождениях. Узнаешь, как была устроена проституция в имперской столице, куда отправлялись после полуночи и как развлекали состоятельных гостей. И, конечно, разберёшься, при чём здесь Франция: как французская культура развлечений, шансонетки, канкан, гастрономия и парижский образ красивой — и не всегда добропорядочной — жизни оказались на берегах Невы и во что превратились с петербургским размахом. Будет много исторических анекдотов, пикантных подробностей и курьёзных историй. Лектор: Артемий Пигарев — историк, антерпренёр и культурный обозреватель.

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