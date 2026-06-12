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Сними обувь и танцуй босиком на тёплом песке, пока за окном московская осень. Гитара, скрипка, перкуссия, латинские ритмы и южная нежность в поэзии превратят этот вечер в маленький берег, где можно двигаться свободно, как у моря, и забыть, какое сейчас время года.
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