Сними обувь и танцуй босиком на тёплом песке, пока за окном московская осень. Гитара, скрипка, перкуссия, латинские ритмы и южная нежность в поэзии превратят этот вечер в маленький берег, где можно двигаться свободно, как у моря, и забыть, какое сейчас время года.