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Фестиваль еды и подарков «Точно вкусно»

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Мастер-классы
Еда

Про событие

Событие для тех, кто любит открывать новые вкусы, знакомиться с локальными производителями и находить необычные подарки. В преддверии Нового года фестиваль станет отличным поводом проникнуться праздничной атмосферой и заранее выбрать что-то особенное для себя и близких. Гостей ждёт разнообразие вкусов и гастрономических открытий. Среди участников маркета: корнеры с мясными деликатесами, расширяющие представления о кулинарии разных стран, крафтовые сыры и авторские сырные трюфели от семейной сыроварни, а также ароматные растительные масла прямого отжима, произведенные по бережной технологии. И это лишь часть того, что можно будет попробовать и приобрести на фестивале. В отдельных корнерах пройдут мастер-классы по созданию кожаных украшений и кастомизации одежды. Фестиваль объединит не только локальные бренды, но и социальные проекты: студия «Вижу руками» представит керамические изделия, созданные незрячими художниками. Музыка тоже станет частью фестиваля. На площадке будут работать несколько корнеров с большой коллекцией пластинок на любой вкус. Здесь можно будет найти подарок для меломана или отыскать редкую музыкальную находку для своей коллекции. 28-29 ноября с 12:00 до 22:00

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