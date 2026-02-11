Камерный формат лекции, который проходит в отдельных залах лучших ресторанов города, с незаурядными историями спикеров и поздним завтраком. Свистать всех наверх. «Корабль дураков» уходит от берегов наскучившей реальности, направляясь в страну спасительного абсурда. Здесь звенит «пасхальный смех», раздаётся гром хлопушек, звучат фривольные песни вагантов, а Масленица сражается с Постом. Над чем смеялся житель средневековья? Почему Эразм Роттердамский нахваливал человеческую глупость? Как свободолюбивая народная культура уживалась со строгим официозом церкви? Чтобы ответить на эти вопросы, мы отправишься в гущу европейского карнавала, повеселишься на Дне дураков, прокричишь «Хи-хау!» на Празднике осла и познакомишься с поэзией странствующих монахов. «Тёмные» века обретут яркие краски благодаря шутам и «адским повозкам», раблезианским образам и костюмированным представлениям. Добро пожаловать на борт! Отплывают в страну Глупландию! Лекцию проведёт Софья Кучерявенко — искусствовед, лектор и экскурсовод, ведущий специалист Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков. В билет входит: — Блюдо по выбранному меню: • Драник с лососем и яйцом пашот; • Гречка с пармезаном и яйцом пашот; • Тёплый римский сендвич с сыром бри и пармской ветчиной; • Рикотники с вишней и фермерской сметаной. — Напиток: игристое вино Martini Brut/ кофе или чай; — Лекция в камерном формате (1,5 часа-2 часа).