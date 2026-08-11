Арт-терапевтический тренинг «Я и моя тень»
Гороховая улица, 47
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 1500₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Ты замечал, как сильно можно устать, даже если весь день ничего физически не делал? Карл Густав Юнг называл тенью ту часть психики, которую человек не признаёт своей. Тень включает всё, что ты в себе отвергаешь, стесняешься или считаешь неуместным в глазах других. Гнев, зависть, агрессия, потребность в нежности, страх проявить силу, желание быть замеченным — всё, чему ты сказал «нет» внутри себя. Это энергия, которую ты тратишь на то, чтобы удерживать внутри себя определённые чувства. Гнев, страх, желание громко заявить о себе, потребность в слабости. Всё, что ты прячешь, всё равно требует сил, чтобы оставаться в тени. На встрече этой скрытой части дадут право выйти наружу — чтобы наконец её увидеть. Когда тень перестаёт быть тайной, она перестаёт высасывать ресурсы. Наоборот, она становится источником настоящей силы и устойчивости. Будешь работать с красками, бумагой и метафорическими картами. Будет один важный момент контакта с собственным состоянием — я оставлю его интригой до самой встречи. Для кого это полезно: — для тех, кто чувствует внутреннее напряжение; — кто постоянно оценивает себя и боится показаться «неудобным»; — кто устал от бесконечного самоконтроля. Ты уйдёшь с конкретной техникой, которой сможешь пользоваться в любой момент, когда снова начнёшь себя зажимать. Ведущая: Румия Евдокимова — кризисный психолог, арт-терапевт, член Ассоциации частнопрактикующих психологов и психотерапевтов, Центра психологической помощи «Новое завтра».
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