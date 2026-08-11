Ты замечал, как сильно можно устать, даже если весь день ничего физически не делал? Карл Густав Юнг называл тенью ту часть психики, которую человек не признаёт своей. Тень включает всё, что ты в себе отвергаешь, стесняешься или считаешь неуместным в глазах других. Гнев, зависть, агрессия, потребность в нежности, страх проявить силу, желание быть замеченным — всё, чему ты сказал «нет» внутри себя. Это энергия, которую ты тратишь на то, чтобы удерживать внутри себя определённые чувства. Гнев, страх, желание громко заявить о себе, потребность в слабости. Всё, что ты прячешь, всё равно требует сил, чтобы оставаться в тени. На встрече этой скрытой части дадут право выйти наружу — чтобы наконец её увидеть. Когда тень перестаёт быть тайной, она перестаёт высасывать ресурсы. Наоборот, она становится источником настоящей силы и устойчивости. Будешь работать с красками, бумагой и метафорическими картами. Будет один важный момент контакта с собственным состоянием — я оставлю его интригой до самой встречи. Для кого это полезно: — для тех, кто чувствует внутреннее напряжение; — кто постоянно оценивает себя и боится показаться «неудобным»; — кто устал от бесконечного самоконтроля. Ты уйдёшь с конкретной техникой, которой сможешь пользоваться в любой момент, когда снова начнёшь себя зажимать. Ведущая: Румия Евдокимова — кризисный психолог, арт-терапевт, член Ассоциации частнопрактикующих психологов и психотерапевтов, Центра психологической помощи «Новое завтра».