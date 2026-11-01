ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Коллажный мастер-класс «Коллективное сознательно»

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Откуда берутся открытки, которые пересылают бабушки, и надолго ли хватит этого запаса? Готовь сани летом, а открытки — смолоду! Потренируешься в искусстве китча на коллажном мастер-классе.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Светский салон в особняке Мясникова
Популярное
Выбор редакции
Светский салон в особняке Мясникова

от 3000₽

Луна/Горы. Светильник
Луна/Горы. Светильник
до

5500₽

Неваляшка или матрёшка на террасе ресторана
Неваляшка или матрёшка на террасе ресторана
c
по

4000₽

По другую сторону гонга
По другую сторону гонга

10000₽

Мастер-класс по гонгу
Мастер-класс по гонгу

от 5000₽

по подписке
Разговорные встречи на итальянском
Разговорные встречи на итальянском

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи