Коллажный мастер-класс «Коллективное сознательно»
Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 28-30-32
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Откуда берутся открытки, которые пересылают бабушки, и надолго ли хватит этого запаса? Готовь сани летом, а открытки — смолоду! Потренируешься в искусстве китча на коллажном мастер-классе.
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