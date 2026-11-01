На мастер-классе Владимир познакомит тебя с гонгом именно с практической стороны. Не через большое количество терминов и теории, а через наблюдение, звук и собственный опыт. Ты сможешь увидеть, как мастер взаимодействует с инструментом, попробовать техники самостоятельно, задать вопросы и получить обратную связь во время практики. И главное — начать понимать гонг не только как слушатель, но и как человек, который сам создаёт звук. Владимир Полухин познакомит тебя с инструментом с другой стороны и поможет попробовать основные техники игры самостоятельно. Что будет на мастер-классе: — Знакомство с инструментом Как устроен гонг, почему разные зоны звучат по-разному и как положение тела, малета и руки влияет на звук. — Основы звукоизвлечения Попробуешь базовые удары и техники игры. Научишься находить чистый звук и работать с разными зонами гонга. — Громкость, динамика и звуковая волна Как сделать звук мягким или насыщенным, постепенно усиливать вибрацию и создавать цельное звучание без резких переходов. — Практика игры Каждый участник сможет подойти к инструменту и попробовать техники под руководством Владимира. — Как складывается гонг-сессия Поговорим о логике звучания: как начать, развивать практику, работать с паузами и мягко завершать её. — Гонг-медитация После активной практической части ты станешь частью гонг-медитации, где будет возможность и отдохнуть, и попробовать себя в роли проводника.