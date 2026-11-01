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Карта себя: эмоции как внутренний компас

Секретер
Аптекарская набережная 6

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Внутри у каждого прячется компас. И он обладает удивительным свойством — никогда не ошибаться. Он просто говорит с тобой чуть слышно. И иногда ты проходишь мимо, не замечая. Он общается с тобой через эмоции. Например, злость — это «здесь твоя граница», грусть — «здесь твоя потеря», тревога — «здесь твой страх», а радость — «здесь твоя жизнь». Каждая эмоция — это как точка на карте. А компас — это то, что подсвечивает эти точки. Если ты их замечаешь, ты начинаешь видеть свой маршрут. На этой встрече будешь учиться распознавать этот тихий голос. Разберёшь, какие эмоции бывают, как и где они живут в теле, как с ними справляться и каким образом через них — найти себя. Твой компас всегда рядом, внутри тебя. И он постоянно о чём-то сигнализирует! Он просто ждёт, когда ты возьмёшь его, положишь на ладонь и наконец взглянешь на направление его стрелочек, чтобы выстроить самую главную карту — карту своего внутреннего мира. Ведущая: Дарья Захарова — врач-психиатр, психотерапевт, сексолог.

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