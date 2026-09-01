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Стакан «Ледяная хрупкость»

Artista glass, Кожевенная линия, 40

Начало:

Завершение:

4400₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

Заморозь время в стекле! Попробуй мастер-класс по стеклодувному искусству, где ты научишься выдувать стакан с эффектом треснувшего льда. На мастер-классе происходит выдувание раскалённой массы стекла через трубку в специальную форму. Ты сможешь выбрать форму стакана: многогранник, круглый или квадратный. Цвет изделия — прозрачный с вкраплениями цветной крошки на твой выбор. Изделие ты сможешь забрать через неделю. Все необходимые материалы для стеклодувного мастер-класса, а также чай\кофе и угощения включены в стоимость. Продолжительность 1,5 часа. Расписание можно посмотреть на сайте, кнопка «купить билет».

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