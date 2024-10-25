Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Петербурге

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!

Мы собрали все питерские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдешь события для разного состояния души — от загробных шабашей до тыквенных мастер-классов. Итак, куда же пойти, если ты...

Отвязная тыква

События для тех, кто и так на грани безумия из-за осенней хандры.

Мы приготовили порцию отборных вечеринок и концертов для самых хтонических персон. Ищи Аномалии, танцуй с невской нечестью и убегай от японских ёкаев:

Гиковская тыква

События для тех, у кого фраза «греметь костями» не ассоциируется со скелетами.

Нашли события, где можно выгулять свои атмосферные косплеи, затусить с единомышленниками в Хэллоуинском сеттинге и приобрести фандомный мерч:

Тусовочная тыква

События для тех, кто ищет общения, внимания и возможности потерять счёт времени в приятной компании.

Сможешь потанцевать и поболтать с местными чертяками. А ещё побаловаться, чтобы все они поняли: главный чертяка тут всё-таки ты.

Романтичная тыква

События для тех, кто ищет лишний повод прижаться друг к другу поближе.

Предлагаем несколько идей для атмосферного свидания в этот праздник.

Дёшево, сердито, томно! Можно отправиться со своей второй половинкой на камерные кинопоказы, или насладиться атмосферным концертом в старинном особняке:

Отдельно выделим кинопоказы. Здесь качественный сюжет и романтичный полумрак:

Душевная тыква

События для самых нежных чертей и неприкаянных душ.

Сюда можно и с друзьями прийти, и обзавестись новыми знакомствами на месте. Самое страшное, что может быть — зашкаливающая теплота.

Интеллигентная тыква

События для тех, кто даже во время зомби апокалипсиса будет спасать книги.

Нашли для вас познавательные лекции в лоре Хэллоуина, встречи с единомышленниками и даже барахолку.

Загадочная тыква

События для тех, кто знает: совы не то, чем кажутся.

Собрали события, за афишами которых скрываются другие миры, нерассказанные истории и пугающие тайны. Расскажи потом, если вернёшься.

Выписывай лучшие события в свою чёрную книжечку. Или просто ставь сердечки, так точно ничего не забудешь!

Ведьмессы и графья-вурдалаки, как побываете на тусовках из подборочки, расскажите остальным, как оно вообще. Место х — в комментариях под статьёй.