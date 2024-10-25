Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Петербурге

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями!
Мы собрали все питерские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдешь события для разного состояния души — от загробных шабашей до тыквенных мастер-классов. Итак, куда же пойти, если ты...
Отвязная тыква
События для тех, кто и так на грани безумия из-за осенней хандры.
Мы приготовили порцию отборных вечеринок и концертов для самых хтонических персон. Ищи Аномалии, танцуй с невской нечестью и убегай от японских ёкаев:
Это ночь, когда тени танцуют под светом луны, а демоны пробуждаются от долгого с...
700₽
Хэллоуин в прОклятой Ионотеке! Карнавал, концерт, тусовка. Все будут в масках и ...
от 0₽
Как всегда, выступят самые красивейшие и талантливейшие, а также группа InterAli...
500₽
Аномалия 3110 — это два разных пространства и два формата: electro/ebm в лобби и...
888₽
Заклинания музыки, огни и дым проведут тебя через лабиринт хэллоуинских ритуалов...
от 700₽
Весь особняк захвачен героями фильмов Тарантино. На крыше: dj Anton Kurovoi в б...
от 1200₽
Белые халаты, таблетки и немного безумия — в эту ночь больница откроет двери тол...
от 899₽
Гастролирующий цирк ужасов прибывает в Петербург и раскрывает свой шатёр в стари...
1000₽
Слышал, что творится в ночь с 1 на 2 ноября? Нечисть разная рыщет, а организатор...
550₽
Японские кошмары вырываются на свободу в самую мистическую ночь года. Эстетика ...
от 800₽
Тебя ждут тыквы, алкоголь, лучшие группы Питера и многое другое. Выступят: пере...
от 250₽
Гиковская тыква
События для тех, у кого фраза «греметь костями» не ассоциируется со скелетами.
Нашли события, где можно выгулять свои атмосферные косплеи, затусить с единомышленниками в Хэллоуинском сеттинге и приобрести фандомный мерч:
По промокоду KAVER скидка 20% Социальный квест, люди будут взаимодействовать др...
от 2550₽
Как только ты входишь в туман, реальность начинает растворяться, и остаётся лишь...
от 1000₽
Фестиваль мистики и фантастики. Что тебя ждет на предстоящем фестивале в DAA Ex...
от 2000₽
Прекрасная возможность погрузиться в пугающе притягивающую атмосферу одного из с...
650₽
Приходи на культовую вечеринку в стиле самого хэллуинского режиссёра, чьи работы...
от 900₽
Фестиваль гоблинов, подземелий, воплей под гитары и сырной магии в Гоблинграде! ...
2000₽
Тусовочная тыква
События для тех, кто ищет общения, внимания и возможности потерять счёт времени в приятной компании.
Сможешь потанцевать и поболтать с местными чертяками. А ещё побаловаться, чтобы все они поняли: главный чертяка тут всё-таки ты.
Тебя ждёт диджей-сет от лучшего диджея SOMER и выступления лучших МС Санкт-Петер...
от 429₽
День хоа-хоа-хоа во ВСмысле. Если «и давно тебе 17» и «лев влюбился в овечку» вы...
от 375₽
Атмосферный вечер на крыше в стиле Хеллоуина. В этот вечер звучит музыка 2000-х...
Бесплатно
Вечер страшных историй от команды опытных комиков StandUp Federation. Хеллоуин ...
300₽
Camper Bistro устроит вечеринку в стиле мексиканского дня мёртвых. Dia de los M...
Бесплатно
Известные композиции прозвучат в танцевальной, баили-фанк и электро-обёртке, соз...
от 2600₽
Хэллоуин с SayYesClub. Будет жутко, громко, красиво и до утра. Dress code — об...
от 800₽
В ночь, когда границы между мирами становятся размыты, оживают тени, слышны закл...
от 1000₽
Романтичная тыква
События для тех, кто ищет лишний повод прижаться друг к другу поближе.
Предлагаем несколько идей для атмосферного свидания в этот праздник.
Дёшево, сердито, томно! Можно отправиться со своей второй половинкой на камерные кинопоказы, или насладиться атмосферным концертом в старинном особняке:
Тыквы, оборотни и музыка в последний вечер октября! На сцене: — велком-сет от D...
от 400₽
Программа вечера: Наслаждайся эксклюзивными напитками от шеф-бармена, специально...
от 2000₽
Уже совсем скоро наступит самое темное и загадочное время, когда границы между м...
600₽
Музыкальный клуб в «Сообществе» (Новая Голландия) отмечает Хэллоуин прослушивани...
250₽
Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...
от 2500₽
Уникальный концерт с программой, состоящей из музыкальных мистификаций, который ...
от 2000₽
Уникальный концерт с программой, состоящей из музыкальных мистификаций, который ...
от 2000₽
Если осмелишься войти — назад пути не будет. Добро пожаловать в Вампирскую Сагу....
Бесплатно
Праздник музыки и света. Костюмированный Бал по мотивам романа А.С. Пушкина — «...
от 999₽
Бал-маскарад в честь Дня Рождения Славы Фактора, где барокко встретится с битом,...
от 800₽
В этот вечер ты перейдёшь на тёмную сторону музыки. Расскажут пугающие (и правд...
2100₽
Отдельно выделим кинопоказы. Здесь качественный сюжет и романтичный полумрак:
Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёл...
от 750₽
Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёл...
от 750₽
Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёл...
от 750₽
Душевная тыква
События для самых нежных чертей и неприкаянных душ.
Сюда можно и с друзьями прийти, и обзавестись новыми знакомствами на месте. Самое страшное, что может быть — зашкаливающая теплота.
Мастер–класс по рисованию картин на сюжет «Хэллоуин» во Дворце в мастерской худо...
3200₽
На арт-вечеринке по живописи маслом за бокалом вина ты сможешь написать картину,...
3100₽
На арт-вечеринке по линогравюре ты сможешь создать авторскую открытку, вырезав п...
2500₽
Сезонный мастер-класс, на котором ты сможешь создать самые любимые атрибуты этог...
3700₽
Хэллоуинская вечеринка с коктейлями и фильмом: мистический фуршет, авторские нап...
4700₽
Это страшная импровизация, у которой обязательно будет счастливый конец. Приходи...
от 700₽
DAY TIME — 14:00–15:30 Хиты всех времён и народов: поп, диско, r&b, хип-хоп, по...
от 444₽
Добро пожаловать на Самайн — кельтский праздник окончания сбора урожая, знаменую...
1000₽
Интеллигентная тыква
События для тех, кто даже во время зомби апокалипсиса будет спасать книги.
Нашли для вас познавательные лекции в лоре Хэллоуина, встречи с единомышленниками и даже барахолку.
Антиспиритический сеанс с МАК-картами. В Хэллоуин тонкие миры сближаются, а гр...
1900₽
Гимн странным странностям в преддверии Хэллоуина. Проект объединения художников...
от 150₽
Погрузись в мир мистики и ужаса на эксклюзивной лекции в творческой мастерской К...
от 2500₽
Дочь философа и бунтарки, жена английского романтика, основоположница жанра науч...
Бесплатно
Внимание: перенос события на 5 ноября! В этот раз участники будут обсуждать кни...
300₽
Загадочная тыква
События для тех, кто знает: совы не то, чем кажутся.
Собрали события, за афишами которых скрываются другие миры, нерассказанные истории и пугающие тайны. Расскажи потом, если вернёшься.
Граф и Графиня графства АЙВИ вновь открывают двери своего особняка, чтобы в ночь...
500₽
Встреча для музыкального обряда в самые темные ночи года. Тур «Самайн» — дарк-фо...
1000₽
Костюмированный детективный вечер загадок и тайн, где ты не просто зритель, но и...
2222₽
Готическая атмосфера дарквейва, ньюбита и мрачного техно сольётся воедино с энер...
Бесплатно
Иногда ночью стены начинают говорить. Они помнят имена всех, кто приходил сюда. ...
Бесплатно
Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим ...
от 1600₽
Легенды отечественного pagan metal возвращаются в Санкт-Петербург. Творческий к...
от 1500₽
Ночь, когда магия оживает. В этот вечер стены заведения наполнит атмосфера мисти...
Бесплатно
Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим ...
1000₽
В самую таинственную ночь года, когда грань между мирами истончается, а тыквы за...
1000₽
Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим ...
900₽
Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим ...
700₽
TYT PARTY, SPECTRUM & 3D представляют Священный акт вознесения душ и погребения ...
от 666₽
Выписывай лучшие события в свою чёрную книжечку. Или просто ставь сердечки, так точно ничего не забудешь!
Ведьмессы и графья-вурдалаки, как побываете на тусовках из подборочки, расскажите остальным, как оно вообще. Место х — в комментариях под статьёй.