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Тыквенный гид: где праздновать Хэллоуин в Петербурге

Праздничная кавровая подборка, где мы раздаём всем по тыкве!

Что будет в статье:

  1. - Отвязная тыква
  2. - Гиковская тыква 
  3. - Тусовочная тыква
  4. - Романтичная тыква 
  5. - Душевная тыква
  6. - Интеллигентная тыква
  7. - Загадочная тыква

Внимание: дьявольская подборка будет пополняться до тёмного праздника и чуть-чуть после. Следи за обновлениями! 

Мы собрали все питерские сладости (и приятные гадости) для наших любимых тыковок. Неважно кто ты — очумелая дикая тыквина или нежный тыквенный кексик, здесь ты найдешь события для разного состояния души — от загробных шабашей до тыквенных мастер-классов. Итак, куда же пойти, если ты...

Отвязная тыква

События для тех, кто и так на грани безумия из-за осенней хандры. 

Мы приготовили порцию отборных вечеринок и концертов для самых хтонических персон. Ищи Аномалии, танцуй с невской нечестью и убегай от японских ёкаев: 

Ночь Всех Святых
Ночь Всех Святых

Это ночь, когда тени танцуют под светом луны, а демоны пробуждаются от долгого с...

Рюмочная «Терапия», Лиговский проспект, 50к17

700₽

Хэллоуин: концерт-карнавал
Хэллоуин: концерт-карнавал

Хэллоуин в прОклятой Ионотеке! Карнавал, концерт, тусовка. Все будут в масках и ...

ИОНОТЕКА

от 0₽

Тыквенный Спас
Тыквенный Спас

Как всегда, выступят самые красивейшие и талантливейшие, а также группа InterAli...

ГаражСарай, 10-я Линия В. О., 57

500₽

Аномалия 3110
Аномалия 3110

Аномалия 3110 — это два разных пространства и два формата: electro/ebm в лобби и...

«Ритмы» Диско Бар

888₽

Blast x Unity Halloween
Blast x Unity Halloween

Заклинания музыки, огни и дым проведут тебя через лабиринт хэллоуинских ритуалов...

АТС

от 700₽

Tarantino's Halloween party
Tarantino's Halloween party

Весь особняк захвачен героями фильмов Тарантино. На крыше: dj Anton Kurovoi в б...

Особняк Юргенса, ул. Жуковского, 19

от 1200₽

Medical Halloween
Medical Halloween

Белые халаты, таблетки и немного безумия — в эту ночь больница откроет двери тол...

Cult

от 899₽

Halloween. Commode. Бл*дский цирк
Halloween. Commode. Бл*дский цирк

Гастролирующий цирк ужасов прибывает в Петербург и раскрывает свой шатёр в стари...

Commode

1000₽

Русский Carnivale
Русский Carnivale

Слышал, что творится в ночь с 1 на 2 ноября? Нечисть разная рыщет, а организатор...

Космонавт

550₽

Necrovision: Hallooween
Necrovision: Hallooween

Японские кошмары вырываются на свободу в самую мистическую ночь года. Эстетика ...

Angar (Ex. GAS CLUB)

от 800₽

Хэллоуин Барецкого
Хэллоуин Барецкого

Тебя ждут тыквы, алкоголь, лучшие группы Питера и многое другое. Выступят: пере...

ИОНОТЕКА

от 250₽

Гиковская тыква 

События для тех, у кого фраза «греметь костями» не ассоциируется со скелетами.

Нашли события, где можно выгулять свои атмосферные косплеи, затусить с единомышленниками в Хэллоуинском сеттинге и приобрести фандомный мерч:

Мистический бал изгоев: квест-игра в стиле Хэллоуин
Мистический бал изгоев: квест-игра в стиле Хэллоуин

По промокоду KAVER скидка 20% Социальный квест, люди будут взаимодействовать др...

уточняй у организатора

от 2550₽

Silent Hill Party
Silent Hill Party

Как только ты входишь в туман, реальность начинает растворяться, и остаётся лишь...

Ласточка

от 1000₽

Некрокомиккон
Некрокомиккон

Фестиваль мистики и фантастики. Что тебя ждет на предстоящем фестивале в DAA Ex...

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DAA Expo, Красногвардейская площадь, 3Е

от 2000₽

Halloween Iskra Party
Halloween Iskra Party

Прекрасная возможность погрузиться в пугающе притягивающую атмосферу одного из с...

«Пароход», пр-т. Стачек, 72

650₽

Tim Burton Halloween
Tim Burton Halloween

Приходи на культовую вечеринку в стиле самого хэллуинского режиссёра, чьи работы...

Сердце

от 900₽

Dungeon Fest
Dungeon Fest

Фестиваль гоблинов, подземелий, воплей под гитары и сырной магии в Гоблинграде! ...

BLANK

2000₽

Тусовочная тыква

События для тех, кто ищет общения, внимания и возможности потерять счёт времени в приятной компании.

Сможешь потанцевать и поболтать с местными чертяками. А ещё побаловаться, чтобы все они поняли: главный чертяка тут всё-таки ты. 

Halloween Party By Milli
Halloween Party By Milli

Тебя ждёт диджей-сет от лучшего диджея SOMER и выступления лучших МС Санкт-Петер...

Cult

от 429₽

Нетипичный Хэллоуинский нетворкинг
Нетипичный Хэллоуинский нетворкинг

День хоа-хоа-хоа во ВСмысле. Если «и давно тебе 17» и «лев влюбился в овечку» вы...

ВСмысле

от 375₽

Halloween Evening
Halloween Evening

Атмосферный вечер на крыше в стиле Хеллоуина. В этот вечер звучит музыка 2000-х...

Горизонты, наб. реки Фонтанки 59, лит Б, 6 этаж

Бесплатно

Bad Seeds
Bad Seeds

Ежегодная конвергенция потустороннего на пересечении музыкальных жанров. Когда н...

Мачты

888₽

Вечер страшных историй
Вечер страшных историй

Вечер страшных историй от команды опытных комиков StandUp Federation. Хеллоуин ...

Бар L.A., Разъезжая улица, 27

300₽

Хэллоуин для опоздавших
Хэллоуин для опоздавших

Camper Bistro устроит вечеринку в стиле мексиканского дня мёртвых. Dia de los M...

Camper Bistro

Бесплатно

VTUSSE
VTUSSE

Известные композиции прозвучат в танцевальной, баили-фанк и электро-обёртке, соз...

МТС Live Холл, набережная Обводного канала, 118С

от 2600₽

Halloween 2.0 с SayYesClub
Halloween 2.0 с SayYesClub

Хэллоуин с SayYesClub. Будет жутко, громко, красиво и до утра. Dress code — об...

АТС

от 800₽

Samhain
Samhain

Грядёт Самайн… Ночь, когда кровь стынет в жилах пред открывающейся завесой между...

The Place

от 1300₽

Hallow’s Eve Party
Hallow’s Eve Party

В ночь, когда границы между мирами становятся размыты, оживают тени, слышны закл...

АТС

от 1000₽

Романтичная тыква 

События для тех, кто ищет лишний повод прижаться друг к другу поближе. 

Предлагаем несколько идей для атмосферного свидания в этот праздник.

Дёшево, сердито, томно! Можно отправиться со своей второй половинкой на камерные кинопоказы, или насладиться атмосферным концертом в старинном особняке:

Blue flowers fest: Jack head party
Blue flowers fest: Jack head party

Тыквы, оборотни и музыка в последний вечер октября! На сцене: — велком-сет от D...

Green Room, Лиговский проспект, 74

от 400₽

Вечеринка Хэллоуин - тени красок и шёпот напитков
Вечеринка Хэллоуин - тени красок и шёпот напитков

Программа вечера: Наслаждайся эксклюзивными напитками от шеф-бармена, специально...

My Hygge Place

от 2000₽

Викторианский салон: игры и ужасы
Викторианский салон: игры и ужасы

Уже совсем скоро наступит самое темное и загадочное время, когда границы между м...

Triglinki

600₽

Хэллоуин: музыка культовых хорроров
Хэллоуин: музыка культовых хорроров

Музыкальный клуб в «Сообществе» (Новая Голландия) отмечает Хэллоуин прослушивани...

Сообщество, набережная Адмиралтейского канала, 2И

250₽

В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
В свечах: Шедевры классики в особняке Половцова

Цикл событий #В_СВЕЧАХ от команды Русские Музыкальные Сезоны превращает самые кр...

Особняк А.А. Половцова

от 2500₽

Орган в планетарии: Хэллоуин
Орган в планетарии: Хэллоуин

Уникальный концерт с программой, состоящей из музыкальных мистификаций, который ...

Планетарий 1

от 2000₽

Орган в планетарии: Хэллоуин
Орган в планетарии: Хэллоуин

Уникальный концерт с программой, состоящей из музыкальных мистификаций, который ...

Планетарий 1

от 2000₽

Halloween in Project
Halloween in Project

Если осмелишься войти — назад пути не будет. Добро пожаловать в Вампирскую Сагу....

Project

Бесплатно

Evgeniy Onegin feat Samir Kuliev (Msc)
Evgeniy Onegin feat Samir Kuliev (Msc)

Праздник музыки и света. Костюмированный Бал по мотивам романа А.С. Пушкина — «...

Santa Barbara Club

от 999₽

Halloween по-питерски
Halloween по-питерски

Бал-маскарад в честь Дня Рождения Славы Фактора, где барокко встретится с битом,...

Фрегат «Благодать», Петровская наб., 2

от 800₽

Chamberries | Страшно секретный концерт
Chamberries | Страшно секретный концерт

В этот вечер ты перейдёшь на тёмную сторону музыки. Расскажут пугающие (и правд...

Third Place

2100₽

Отдельно выделим кинопоказы. Здесь качественный сюжет и романтичный полумрак:

Кино в особняке: «Труп невесты»
Кино в особняке: «Труп невесты»

Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёл...

Third Place

от 750₽

Кино в особняке: «Дом, который построил Джек»
Кино в особняке: «Дом, который построил Джек»

Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёл...

Third Place

от 750₽

Кино в особняке: «Твин Пикс: Сквозь огонь»
Кино в особняке: «Твин Пикс: Сквозь огонь»

Слышишь? Из тёмных коридоров старинного особняка доносятся звуки шагов. За тяжёл...

Third Place

от 750₽

Душевная тыква

События для самых нежных чертей и неприкаянных душ.

Сюда можно и с друзьями прийти, и обзавестись новыми знакомствами на месте. Самое страшное, что может быть — зашкаливающая теплота. 

Хэллоуин на холсте
Хэллоуин на холсте

Мастер–класс по рисованию картин на сюжет «Хэллоуин» во Дворце в мастерской худо...

до
Markofken Art Gallery, Невский проспект, 41

3200₽

Леденящая кровь живопись маслом
Леденящая кровь живопись маслом

На арт-вечеринке по живописи маслом за бокалом вина ты сможешь написать картину,...

до
Художественная студия Artista

3100₽

Достать ножи: линогравюра
Достать ножи: линогравюра

На арт-вечеринке по линогравюре ты сможешь создать авторскую открытку, вырезав п...

до
Художественная студия Artista, улица Некрасова, 60

2500₽

Halloween party
Halloween party

Сезонный мастер-класс, на котором ты сможешь создать самые любимые атрибуты этог...

Burning clay, Рыбацкая улица, 2

3700₽

Halloween Look Lab
Halloween Look Lab

Хэллоуинская вечеринка с коктейлями и фильмом: мистический фуршет, авторские нап...

My Hygge Place

4700₽

Самая страшная сказка
Самая страшная сказка

Это страшная импровизация, у которой обязательно будет счастливый конец. Приходи...

Бар «В Душе», улица Куйбышева, 33/8, м. Горьковская

от 700₽

Morning Halloween Club: Day & Dark Time
Morning Halloween Club: Day & Dark Time

DAY TIME — 14:00–15:30 Хиты всех времён и народов: поп, диско, r&b, хип-хоп, по...

Брусницын

от 444₽

Танцевальный Самайн
Танцевальный Самайн

Добро пожаловать на Самайн — кельтский праздник окончания сбора урожая, знаменую...

The Place

1000₽

Интеллигентная тыква

События для тех, кто даже во время зомби апокалипсиса будет спасать книги.

Нашли для вас познавательные лекции в лоре Хэллоуина, встречи с единомышленниками и даже барахолку.

Внутренний Мудрец. Антиспиритический сеанс
Внутренний Мудрец. Антиспиритический сеанс

Антиспиритический сеанс с МАК-картами. В Хэллоуин тонкие миры сближаются, а гр...

до
Студия ЯВЬ, наб. канала Грибоедова, 99, 4 этаж

1900₽

НЕстрашные сказки
НЕстрашные сказки

Гимн странным странностям в преддверии Хэллоуина. Проект объединения художников...

до
Центр Книги и Графики

от 150₽

Чёртова дюжина: 13 самых жутких картин в истории искусства
Чёртова дюжина: 13 самых жутких картин в истории искусства

Погрузись в мир мистики и ужаса на эксклюзивной лекции в творческой мастерской К...

Арт-студия Кати Звездиной

от 2500₽

Мэри Шелли: жизнь как готический роман
Мэри Шелли: жизнь как готический роман

Дочь философа и бунтарки, жена английского романтика, основоположница жанра науч...

Библиотечный центр общения «Современник», Заневский проспект, 32

Бесплатно

Книжный клуб в баре
Книжный клуб в баре

Внимание: перенос события на 5 ноября! В этот раз участники будут обсуждать кни...

Баланс Белого

300₽

Загадочная тыква

События для тех, кто знает: совы не то, чем кажутся.

Собрали события, за афишами которых скрываются другие миры, нерассказанные истории и пугающие тайны. Расскажи потом, если вернёшься.

Grave Night
Grave Night

Граф и Графиня графства АЙВИ вновь открывают двери своего особняка, чтобы в ночь...

Культурный центр «Семимостье», набережная канала Грибоедова, 129

500₽

Yaruga
Yaruga

Встреча для музыкального обряда в самые темные ночи года. Тур «Самайн» — дарк-фо...

Action Club

1000₽

Отель мерцающих теней
Отель мерцающих теней

Костюмированный детективный вечер загадок и тайн, где ты не просто зритель, но и...

Brimborium

2222₽

Halloween Party
Halloween Party

Готическая атмосфера дарквейва, ньюбита и мрачного техно сольётся воедино с энер...

Птичья Личность, улица Рубинштейна, 28Д

Бесплатно

Хеллоуин
Хеллоуин

Иногда ночью стены начинают говорить. Они помнят имена всех, кто приходил сюда. ...

Литейный проспект, 53

Бесплатно

ООО «Ужас» X Werewolf Day
ООО «Ужас» X Werewolf Day

Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим ...

VNVNC

от 1600₽

Невидь «Коло Чернобога» + Nomans Land
Невидь «Коло Чернобога» + Nomans Land

Легенды отечественного pagan metal возвращаются в Санкт-Петербург. Творческий к...

Ласточка

от 1500₽

Halloween
Halloween

Клуб «Project» откроет двери в мир, где время остановилось, а вечность принадлеж...

Project

Бесплатно

Halloween PARty night
Halloween PARty night

Ночь, когда магия оживает. В этот вечер стены заведения наполнит атмосфера мисти...

Par, улица Восстания, 40

Бесплатно

ООО «Ужас» X Vampire Day
ООО «Ужас» X Vampire Day

Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим ...

VNVNC

1000₽

Halloween
Halloween

В самую таинственную ночь года, когда грань между мирами истончается, а тыквы за...

Сплетни бар by Anna Asti

1000₽

ООО «Ужас» X Witch Day
ООО «Ужас» X Witch Day

Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим ...

VNVNC

900₽

ООО «Ужас» X Zombie Day
ООО «Ужас» X Zombie Day

Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим ...

VNVNC

700₽

Rest in Peace Halloween
Rest in Peace Halloween

TYT PARTY, SPECTRUM & 3D представляют Священный акт вознесения душ и погребения ...

Космонавт

от 666₽

Выписывай лучшие события в свою чёрную книжечку. Или просто ставь сердечки, так точно ничего не забудешь! 

Ведьмессы и графья-вурдалаки, как побываете на тусовках из подборочки, расскажите остальным, как оно вообще. Место х — в комментариях под статьёй.

Что есть в статье:

  1. Отвязная тыква
  2. Гиковская тыква 
  3. Тусовочная тыква
  4. Романтичная тыква 
  5. Душевная тыква
  6. Интеллигентная тыква
  7. Загадочная тыква

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