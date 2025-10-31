Граф и Графиня графства АЙВИ вновь открывают двери своего особняка, чтобы в ночь Хэллоуина собрать избранных на Готический Бал — место, где оживают легенды и души танцуют в полумраке. Тебя ждут: — диковинные артисты, что умиротворят твою неприкаянную душу — изысканные напитки и развлечения для истинных детей ночи — гадалка душ, которая поведает тебе судьбу и решит: благословить или заколдовать — посвящение в тайный орден — участие в обряде Великих Двез’ми и Орлуши Вход в этот бал дозволен лишь тем, кто облачён в костюм. Это не просто украшение, а знак принадлежности к миру теней и тайных сил. Без облика — нет допуска. Программа состоит из двух актов: — Лайв-блок с выступлениями артистов из разных миров, — DJ-блок, где повелители звука завладеют твоим телом и разумом, оставив тебя навеки изменённым. В конце ночи — испытание судьбы: будут выбраны новые хозяева бала — король и королева вечера. Двери — 17:00, старт — 18:00 Эта ночь не прощает случайных гостей. Grave Night ждёт тебя… если осмелишься войти.