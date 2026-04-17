Выбор редакции
Ночь Всех Святых
Рюмочная «Терапия», Лиговский проспект, 50к17
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное
Про событие
Дорогие адепты школы магии и волшебства! КиберВедьма побывала на горячей точке, столкнулась с демоническими сущностями и злыми ведьмами, очистила карму от всякого греха. Теперь обновлённая и полная сил вернулась, чтобы встряхнуть Питер Ленд со своей костюмированной хоррор вечеринку. Можешь зайти на огонёк в Ведьмин дом, растрясти косточки под атмосферный вичхауз и оторваться под задорный вампирский хип хоп. На входе, всем, кто придет в жутком костюме, будет наливаться зелье горячительной смелости. Программа Картридж Алистар Grim DEADRIPPLE Esentrica Nocturnal Eterna
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