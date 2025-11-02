Hallow’s Eve Party
улица Некрасова, 3-5
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от 1000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда
Про событие
В ночь, когда границы между мирами становятся размыты, оживают тени, слышны заклинания… К чему готовиться? — диджей-сеты; — дурманящие зелья за баром; — конкурс костюмов — розыгрыш Pop Mart Labubu — розыгрыш альбома Stray Kids KARMA — лотерея, где невозможно проиграть — атмосфера мистики и настоящего праздника Музыкальная ночь: два зала — два мира Hall of Shadows: K-POP, Hip-Hop, Pop — зал для ярких танцев и веселья. Cave of Echoes: Electronic music — мрачный электронный лаундж, где ритм тянет глубже в ночь.
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