В ночь, когда границы между мирами становятся размыты, оживают тени, слышны заклинания… К чему готовиться? — диджей-сеты; — дурманящие зелья за баром; — конкурс костюмов — розыгрыш Pop Mart Labubu — розыгрыш альбома Stray Kids KARMA — лотерея, где невозможно проиграть — атмосфера мистики и настоящего праздника Музыкальная ночь: два зала — два мира Hall of Shadows: K-POP, Hip-Hop, Pop — зал для ярких танцев и веселья. Cave of Echoes: Electronic music — мрачный электронный лаундж, где ритм тянет глубже в ночь.