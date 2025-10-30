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Достать ножи: линогравюра

Художественная студия Artista, улица Некрасова, 60

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

На арт-вечеринке по линогравюре ты сможешь создать авторскую открытку, вырезав печатную форму, оттиск которой можно тиражировать сколько угодно раз на любом носителе. Если придёшь в тематическом костюме, получишь скидку :)

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