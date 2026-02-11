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Книжный клуб в баре

Баланс Белого
Лиговский проспект 74

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

В этот раз участники будут обсуждать книгу Содзи Семада «Двойник с лунной дамбы». Столица Японии, конец семидесятых годов. Главный герой просыпается на парковой скамейке неподалеку от станции Коэндзи. Он явно был избит, но ничего не помнит о событиях своей прошлой жизни. Кто он? Где живёт? Как сюда попал? Из подсказок – лишь связка бесполезных ключей в кармане. Ведущая: Маришка. В стоимость билета включён напиток от бара. Оплата производится на месте, но необходимо заранее зарегистрироваться. И не забудь, пожалуйста, паспорт, так как мероприятие проходит в баре.

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