В этот раз участники будут обсуждать книгу Содзи Семада «Двойник с лунной дамбы». Столица Японии, конец семидесятых годов. Главный герой просыпается на парковой скамейке неподалеку от станции Коэндзи. Он явно был избит, но ничего не помнит о событиях своей прошлой жизни. Кто он? Где живёт? Как сюда попал? Из подсказок – лишь связка бесполезных ключей в кармане. Ведущая: Маришка. В стоимость билета включён напиток от бара. Оплата производится на месте, но необходимо заранее зарегистрироваться. И не забудь, пожалуйста, паспорт, так как мероприятие проходит в баре.