Книжный клуб в баре
Лиговский проспект 74
Начало:
Завершение:
300₽
Возраст 18+
Выставки
Еда
Про событие
В этот раз участники будут обсуждать книгу Содзи Семада «Двойник с лунной дамбы». Столица Японии, конец семидесятых годов. Главный герой просыпается на парковой скамейке неподалеку от станции Коэндзи. Он явно был избит, но ничего не помнит о событиях своей прошлой жизни. Кто он? Где живёт? Как сюда попал? Из подсказок – лишь связка бесполезных ключей в кармане. Ведущая: Маришка. В стоимость билета включён напиток от бара. Оплата производится на месте, но необходимо заранее зарегистрироваться. И не забудь, пожалуйста, паспорт, так как мероприятие проходит в баре.
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