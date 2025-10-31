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Хэллоуин: концерт-карнавал

ИОНОТЕКА
Лиговский 50 корпус 16

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от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Хэллоуин в прОклятой Ионотеке! Карнавал, концерт, тусовка. Все будут в масках и костюмах. Вечером — концерт, ночью фантастическая DJ вечеринка с ведьмами и упырями. Мракобесие у бара, кровавые напиточки, знакомства с кошмарными альтушками весь вечер. Ужастики на большом экране и прочая кайфовая мракота. Вход свободный — если в костюме. Без костюма вход платный — 300р Внимание: странный макияж — это не костюм — нужны яркие образы, переодевайся. Оплата на входе.

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