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Хэллоуин: концерт-карнавал
Лиговский 50 корпус 16
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от 0₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Хэллоуин в прОклятой Ионотеке! Карнавал, концерт, тусовка. Все будут в масках и костюмах. Вечером — концерт, ночью фантастическая DJ вечеринка с ведьмами и упырями. Мракобесие у бара, кровавые напиточки, знакомства с кошмарными альтушками весь вечер. Ужастики на большом экране и прочая кайфовая мракота. Вход свободный — если в костюме. Без костюма вход платный — 300р Внимание: странный макияж — это не костюм — нужны яркие образы, переодевайся. Оплата на входе.
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