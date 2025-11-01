Представь подземную организацию, которая веками контролирует баланс между нашим миром и миром кошмаров. Эта организация носит название ООО «УЖАС»: Управление Жутких Аномальных Сил. Каждый Хэллоуин ООО «УЖАС» проводит жуткие ритуалы, воплощая наяву сюжеты хоррор фильмов, чтобы удержать древнее зло под контролем. 1 ноября то, что таится в засекреченных лабораториях, откроется. Ваша задача – пережить всю ночь. система охлаждения трещит по швам, аварийная сигнализация воет... Эвакуироваться поздно… Подпишись на ТГ-канал клуба, покажи кассиру и получи бесплатный коктейль FC/DC 18+ С собой оригиналы документов удостоверяющие личность.