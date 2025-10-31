Гимн странным странностям в преддверии Хэллоуина. Проект объединения художников-кукольников «Мосты» — больше, чем просто выставка, объединенная темой «нестрашного страха». Это уникальное по эстетике пространство, объединяющее в себе разные виды искусства: живопись, графику, ДПИ (декоративно-прикладное искусство), кинематограф, театральные постановки, инсталляции, перформансы и, конечно, куклы. Время работы: ежедневно с с 10:00 до 19:30.