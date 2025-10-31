ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

НЕстрашные сказки

Центр Книги и Графики
Литейный пр., 55

Начало:

Завершение:

от 150₽ до 200₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Гимн странным странностям в преддверии Хэллоуина. Проект объединения художников-кукольников «Мосты» — больше, чем просто выставка, объединенная темой «нестрашного страха». Это уникальное по эстетике пространство, объединяющее в себе разные виды искусства: живопись, графику, ДПИ (декоративно-прикладное искусство), кинематограф, театральные постановки, инсталляции, перформансы и, конечно, куклы. Время работы: ежедневно с с 10:00 до 19:30.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Тело
Популярное
Тело
до

1000₽

Музыка в оранжерее
Популярное
Выбор редакции
Музыка в оранжерее
до

от 1500₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Тайный бункер Петербурга
Популярное
Тайный бункер Петербурга
до

1595₽

Йога со щенками
Популярное
Выбор редакции
Йога со щенками
до

2500₽

Так не бывает
Выбор редакции
Так не бывает
до

от 400₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста