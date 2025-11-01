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Halloween PARty night

Par, улица Восстания, 40

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Ночь, когда магия оживает. В этот вечер стены заведения наполнит атмосфера мистики, а воздух — ароматом дыма и волшебства. Тебя ждёт: — Живая музыка от чарующего Жени Чеботаева, чьи песни будто рождены под светом полной луны. — Таролог и астролог приоткроют завесу судьбы и заглянут в тайные звёздные пути каждого, кто осмелится задать вопрос. — Уют, дым, иммерсивные коктейли и чуть больше магии, чем ты готов выдержать. Дресс-код: образы приветствуются! Каждому, кто явится в костюме, — страшный шот в подарок от заведения. Резерв столов обязателен.

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