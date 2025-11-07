В этот вечер ты перейдёшь на тёмную сторону музыки. Расскажут пугающие (и правдивые!) истории из жизни композиторов; Разберёшься, почему именно классическая музыка так часто звучит в фильмах ужасов и видеоиграх, создавая дрожь и напряжение; И главное — убедишься: как только делишься тем, что пугает, оно перестаёт быть страшным. Секретный концерт — это новый формат камерного вечера, который подарит тебе совершенно уникальный опыт слушания музыки, ведь программа концерта засекречена. Здесь не будет места формальностям: самое важное — твои эмоции и глубокое погружение в произведение. Ты будешь слушать музыку, не зная её названия, композитора или истории создания, что позволит воспринимать её свободно — без предвзятых ожиданий. После каждого произведения исполнители поделятся своими мыслями и чувствами. Это не просто концерт, а диалог, в котором исчезают границы между сценой и залом. Такой формат даёт возможность полностью погрузиться в музыку и почувствовать её без привычных рамок и шаблонов. Этот вечер — для тех, кто готов шагнуть в неизвестность, кто ищет новое восприятие искусства и хочет открыть себя в музыке. Что будет на концерте? — Живая, искренняя подача и особенная энергетика исполнителей; — Камерная музыка для флейты, скрипки и фортепиано; — Игристый welcome-drink; — Авторские сувениры, которые сохранят воспоминания об этой встрече.