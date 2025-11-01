Tarantino's Halloween party
Особняк Юргенса, ул. Жуковского, 19
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от 1200₽ до 10000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Весь особняк захвачен героями фильмов Тарантино. На крыше: dj Anton Kurovoi в баре Kill Bill. На главной сцене: трибьют шоу Криминальное Чтиво. В подвалах особняка: полночное диско. Ресторан захватили ведьмы и колдуньи.
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