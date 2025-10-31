По промокоду KAVER скидка 20% Социальный квест, люди будут взаимодействовать друг с другом и двигать тем самым сюжет. У каждого будет роль, предметы, квесты. «Я вампир бизнесмен, купил себе новое торговое помещение, с очень запутанной историей. Прошлые хозяева исчезли без вести, теперь духи мешают мне использовать это пространство по назначению. Поэтому я организовываю это мероприятие, насколько мне известно, ты знакомый прошлых владельцев. Каждый участник поучаствует в развитии истории, от каждого будет зависеть исход моего торгового помещения». После прохождения квеста будет бар, музыка, можно будет потанцевать, обсудить сюжет, поговорить с ведущими, расслабиться. Будет розыгрыш на лучший костюм, подходящий по теме. Место проведения: пока не известно точное место, это будет лофт.