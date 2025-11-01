Evgeniy Onegin feat Samir Kuliev (Msc)
ул. Казанская 7
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от 999₽ до 1999₽
Возраст 16+
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Про событие
Праздник музыки и света. Костюмированный Бал по мотивам романа А.С. Пушкина — «Евгений Онегин» feat Samir Kuliev (Msc) Терраса легендарного клуба Santa Barbara превратится на одну ночь во времена А.С Пушкина, а основной танцпол клуба Ренессанс — в «арбузный бал» — для знати и помещиков.
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