Праздник музыки и света. Костюмированный Бал по мотивам романа А.С. Пушкина — «Евгений Онегин» feat Samir Kuliev (Msc) Терраса легендарного клуба Santa Barbara превратится на одну ночь во времена А.С Пушкина, а основной танцпол клуба Ренессанс — в «арбузный бал» — для знати и помещиков.