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Halloween 2.0 с SayYesClub

АТС
улица Некрасова, 3-5

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Необычное

Про событие

Хэллоуин с SayYesClub. Будет жутко, громко, красиво и до утра. Dress code — обязателен! Зомби, ведьмы, демоны, вампиры или герой любимого сериала — всё в духе ночи, когда можно быть кем угодно. Самые крутые образы получат подарки и призы! В этот вечер: - Два диджея и танцы до утра — первые два часа сет от гостевого диджея, далее — от участника клуба SayYesClub и DJ AmigoHuito. - Интерактивы: Таро, натальные карты, spooky-интервью и неожиданные активности прямо на танцполе. - Фото- и видео-зона — чтобы не просто помнить вечер, но и с гордостью выкладывать его в сторис. - Атмосфера SayYesClub: дружелюбные люди, новые знакомства, много английской речи.

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