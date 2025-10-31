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  1. Санкт-Петербург
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Halloween party

Burning clay, Рыбацкая улица, 2

Начало:

Завершение:

3700₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Сезонный мастер-класс, на котором ты сможешь создать самые любимые атрибуты этого праздника: тыковки, мухоморы, чёрные кошки и необычные персонажи. Выбирай талисман, которым ты хотел бы украсить дом этой осенью, и лепи его своими руками из мягкой глины в атмосфере уюта и полного спокойствия. Результат: после обжигов ты получишь уникальное изделие, которое станет ярким украшением интерьера. Ты можешь прийти в любом образе, ведь Хэллоуин — это время для фантазии и перевоплощений. Каждому участнику мастер-класса подарят сладкий подарок, который станет приятным завершением творческого вечера. Все необходимые материалы: 700 грамм низкотемпературной глины, два обжига изделия, роспись ангобами, а также покрытие бесцветной глазурью — уже включены в стоимость.

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