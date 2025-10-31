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Blue flowers fest: Jack head party

Green Room, Лиговский проспект, 74

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от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Тыквы, оборотни и музыка в последний вечер октября. На сцене: — велком-сет от DJ Montier — ритмичный фанк от «8 ОМ» — нео-инди от «Похитители велосипедов» — электро-рокабилли от Uresick — ритмичный глэм-рок от Mariartie Project За лучшие костюмы подарят призы! Стоимость билетов: 300 рублей с репостом афиши, при покупке заранее — 400 рублей, в день мероприятия — 500 рублей.

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