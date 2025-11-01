Гастролирующий цирк ужасов прибывает в Петербург и раскрывает свой шатёр в старинном особняке Commode. Актёры готовят шоу, которое оставит свой легендарный след в истории: иммерсивное цирковое шоу, тематический декор, море конфетти, атмосфера настоящего ужаса и сюрпризы, которые раскрывать пока рано. Два дня — не больше и не меньше. Гастроли, которые не повторятся.