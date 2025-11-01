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Halloween. Commode. Бл*дский цирк

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Вечеринки

Про событие

Гастролирующий цирк ужасов прибывает в Петербург и раскрывает свой шатёр в старинном особняке Commode. Актёры готовят шоу, которое оставит свой легендарный след в истории: иммерсивное цирковое шоу, тематический декор, море конфетти, атмосфера настоящего ужаса и сюрпризы, которые раскрывать пока рано. Два дня — не больше и не меньше. Гастроли, которые не повторятся.

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leror leoperd
30 октября 2025, 04:24

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