Костюмированный детективный вечер загадок и тайн, где ты не просто зритель, но и (со)участник. Глубокой ночью, когда стирается грань между мирами, открывает свои двери Отель Мерцающих Теней. Здесь каждый гость — под подозрением, а улыбки скрывают страшные тайны.. — Замечай улики — Строй версии — Вступай в диалог с другими гостями Тут всё решает живое общение и способность сохранять рациональность в мистическом тумане. Что тебя ждёт: — Свет и дым: Ты погрузишься в сумрачное пространство под выбранным именем, но с ролью, что для тебя подготовили — Атмосфера таинственности: вампир, авантюристка, демон или таинственный гость? Это тот самый шанс выгулять странный наряд. Не стесняйся показать свою теневую сторону. Будет шанс выиграть приз за лучший костюм. Образ может быть абсолютно любым. Также ты можешь прийти во всём чёрном. 1000 рублей депозита на еду и напитки включены в стоимость билета Забронировать номер в «Отеле мерцающих теней» можно в боте: @hotel_of_shadows_bot или на стойке бара «Бримбориум».