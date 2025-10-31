Готическая атмосфера дарквейва, ньюбита и мрачного техно сольётся воедино с энергией и ритмом диско! Гипнотический бит и инфернальный вайб перенесут тебя в потусторонний мир, где колдовство встречается с загадочными существами. Лайнап вечера: BEN VIBE / KOT AG4T / ALEX FLASHBACK / DISCOURSEMONGER / ORJA VERKOSSA