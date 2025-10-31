Halloween Party
Птичья Личность, улица Рубинштейна, 28Д
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Готическая атмосфера дарквейва, ньюбита и мрачного техно сольётся воедино с энергией и ритмом диско! Гипнотический бит и инфернальный вайб перенесут тебя в потусторонний мир, где колдовство встречается с загадочными существами. Лайнап вечера: BEN VIBE / KOT AG4T / ALEX FLASHBACK / DISCOURSEMONGER / ORJA VERKOSSA
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