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Halloween Party

Птичья Личность, улица Рубинштейна, 28Д

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Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Готическая атмосфера дарквейва, ньюбита и мрачного техно сольётся воедино с энергией и ритмом диско! Гипнотический бит и инфернальный вайб перенесут тебя в потусторонний мир, где колдовство встречается с загадочными существами. Лайнап вечера: BEN VIBE / KOT AG4T / ALEX FLASHBACK / DISCOURSEMONGER / ORJA VERKOSSA

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