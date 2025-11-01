Невидь «Коло Чернобога» + Nomans Land
Транспортный Переулок 10А
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от 1500₽ до 10000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Легенды отечественного pagan metal возвращаются в Санкт-Петербург. Творческий коллектив Garage Incorporated представляет новую главу масштабного проекта «Средилесье». На этот раз концерт состоится в городе, в большом зале клуба «Ласточка». На сцену возвращается легендарная Невидь как с новым космическим материалом, так и со своей вечной классикой — атмосферной музыкой, пронзительной лирикой и порой суровым, северным настроением. Настало время разжечь пожар на изломе осени.
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