Легенды отечественного pagan metal возвращаются в Санкт-Петербург. Творческий коллектив Garage Incorporated представляет новую главу масштабного проекта «Средилесье». На этот раз концерт состоится в городе, в большом зале клуба «Ласточка». На сцену возвращается легендарная Невидь как с новым космическим материалом, так и со своей вечной классикой — атмосферной музыкой, пронзительной лирикой и порой суровым, северным настроением. Настало время разжечь пожар на изломе осени.