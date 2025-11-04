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Танцевальный Самайн
ул. Маршала Говорова, 47
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1000₽
Возраст 0+
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Про событие
Добро пожаловать на Самайн — кельтский праздник окончания сбора урожая, знаменующий завершение одного года и начало следующего. Это прекрасный повод послушать и потанцевать под отличный фолк, потому что участвуют: — Celtic City Experience (trad) — Irish dance music. — Welladay — современная интерпретация средневековой и народной музыки, фолк-рок. — Zvero’boy String Band — стиль country, bluegrass. Тебя также ждут: — Зажигательные ирландские танцевальные номера. — Звучание редких аутентичных инструментов. — Танцевальные мастер-классы. — Ярмарка, сюрпризы и многое другое.
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