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Некрокомиккон

DAA Expo, Красногвардейская площадь, 3Е

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Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 18+
Игры
Необычное
Фестивали

Про событие

Фестиваль мистики и фантастики. Что тебя ждет на предстоящем фестивале в DAA Expo: — Лабиринт Минотавра из более 15 фанатских стендов; — Конкурс косплея злодеев, монстров, антигероев и т.д.; — Динамические декорации и иммерсивный квест «Ходячие мертвецы»; — Огромный зомби моб; — Грандиозный рок-концерт; — Фантастическое техническое и визуальное сопровождение сценической программы; — Ярмарка самых страшных артефактов; — Переулок чернокнижников; — Зал плутовства; — Незабываемая атмосфера Больше информации об активностях и косплеерах: https://vk.com/necrocomiccon

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