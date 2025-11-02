Грядёт Самайн… Ночь, когда кровь стынет в жилах пред открывающейся завесой между Мирами. Ночь, когда соблазн заглянуть в лицо Тьме становится непреодолим, а кубки огненные поднимаются во славу древних духов. Когда совершаются обряды и кружат голову неистовые пляски самых тайных желаний и страхов. Заворожит тебя Сила неведомая, дабы жатвы день последний воспеть. Так пируй же во славу Самайна и озари своим внутренним светом эту Ночь! Весь вечер будешь от души плясать, петь песни, пить креплёный эль и становиться самыми счастливыми людьми, ведь на фестивале ты побываешь в волшебных Мирах вместе с заклинателями стихий ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР (Псков). Тебя закружат в хороводах зажигательные BEE CELTIC, заколдуют сакральными мелодиями таинственные CAILLEACH, поведают древние предания знатные сказочники из группы ХОЛЬДА, волной мистического транса накроет тебя притягательная музыка группы НОВОЛУНИЕ (Новосибирск), раздую огонь в сердцах хмельные ВЧЕРАШНИЕ ГЕРОИ (Москва), а вершиной музыкального огня станет самая танцевальная и взрывная группа SHEDDA (Великий Новгород). Самые именитые школы народных танцев Петербурга (и не только) разрежут языками пламенных движений завесу между Мирами. Ещё ты сразу станешь действующим героем Самайна и у стеночки весь вечер стоять точно не будешь, ибо организаторы вплели ИНТЕРАКТИВНЫЙ КВЕСТ в само повествование Праздника. Ну, а если же пожелает душа твоя украсить своё бренное тело разными приятностями, или будущее своё узнать захочешь, то весь вечер тебя будет радовать магическая ярмарка. Приди же и найди свой Огонь во времена Тьмы!